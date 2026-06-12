Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla "2026 FIFA Dünya Kupası'nda Başarılar Türkiyem" yazdı

Kırklarelili çiftçi, tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "2026 FIFA Dünya Kupası'nda Başarılar Türkiyem" yazdı.



Tarlasına yazdığı mesajlarla bilinen çiftçi Burak Tunçkol ve Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköy muhtarı Mehmet Genç, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı için anlamlı bir çalışmaya imza attı.



Çavuşköy'de tarlayı tuval gibi kullanan Tunçkol, traktör pulluğu ile "2026 FIFA Dünya Kupası'nda Başarılar Türkiyem" yazdı.



Tunçkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazıyı yazarken çok duygulandığını ve gurur duyduğunu söyledi.



Tüm Türkiye'nin gözünün Dünya Kupası'nda olduğunu ifade eden Tunçkol, sonuç ne olursa olsun A Milli Takım'ın her zaman yanında olduklarını kaydetti.



Muhtar Genç de turnuvada mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerinde bulundu.































