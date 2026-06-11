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        Kırklareli'nde "Kahramanlık Buluşmaları" etkinliğinde şehitlerin hayat hikayeleri katılımcıları duygulandırdı

        Kırklarelili şehit Astsubay Göktan Özüpek ile şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın hayat hikayelerinin anlatıldığı "Kahramanlık Buluşmaları" etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:31 Güncelleme:
        Kırklareli'nde "Kahramanlık Buluşmaları" etkinliğinde şehitlerin hayat hikayeleri katılımcıları duygulandırdı

        Kırklarelili şehit Astsubay Göktan Özüpek ile şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın hayat hikayelerinin anlatıldığı "Kahramanlık Buluşmaları" etkinliğinde duygu dolu anlar yaşandı.

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, şehitlerin hatıralarını yaşatmak, fedakarlıklarını genç nesillere aktarmak ve milli birlik ile beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla Bahçeşehir Koleji'nde program düzenlendi.

        Etkinlikte, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 10 yıl önce şehit olan Astsubay Göktan Özüpek ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2018 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın çocukluk, gençlik ve askerlik dönemleri video gösterimi eşliğinde anlatıldı.

        Programa katılan Kırklareli Valisi Uğur Turan, protokol üyeleri ve öğrenciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

        Vali Turan, yaptığı konuşmada vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını söyledi.

        Şehitlerin hatıralarını yaşatmaya ve gazilerin fedakarlıklarını genç nesillere aktarmaya devam edeceklerini belirten Turan, Türk milletinin şehitlerin eşsiz mücadelesi sayesinde huzur ve güven içinde yaşadığını ifade etti.

        Öğrencilere seslenen Turan, "Bugün burada dinlediğiniz her hatıra, her yaşanmışlık ve her fedakarlık hikayesi bizlere bırakılmış çok kıymetli bir mirastır. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin hayatlarından alacağınız dersler, sizlerin geleceğe daha güçlü, daha bilinçli ve daha sorumluluk sahibi bireyler olarak hazırlanmasına katkı sağlayacaktır." dedi.

        Bir milletin geleceğinin geçmişine sahip çıktığı ölçüde güçlü olduğunu vurgulayan Turan, şehitlerin emaneti olan vatanı koruma sorumluluğunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

        Programda Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ile Okul Müdürü Gonca Dalman da konuşma yaptı.

        Etkinliğe şehit aileleri, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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