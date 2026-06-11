Kırklareli'nde motosikletle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Kırklareli'nden motosikletle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları devam ediyor.



Ekipler, Ahmetçe köyünde durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurdu.



Motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Düzensiz göçmen işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



Motosiklet sürücüsü H.B. gözaltına alındı, motosiklete ise el konuldu.



İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.



