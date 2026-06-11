Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Şehit Selim Sarıkaya şehadetinin 3. yılında kabri başında anıldı

        Şehit Selim Sarıkaya şehadetinin 3. yılında kabri başında anıldı

        Deprem sonrası Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 14:10 Güncelleme:
        Şehit Selim Sarıkaya şehadetinin 3. yılında kabri başında anıldı

        Deprem sonrası Hatay'da geçici görevdeyken şehit olan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya kabri başında anıldı.

        Şehadetinin 3. yılı dolayısıyla Kırklareli Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dua edildi.

        Ardından Vali Uğur Turan, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hatice Özdemir ile Müftü Yardımcısı Nurettin Güneş tarafından şehidin kabrine karanfil bırakıldı.

        Vali Turan, vatanın birliği, milletin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, şükran ve minnetle yad ettiklerini belirterek, şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin baş tacı olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde motosikletle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı t...
        Kırklareli'nde motosikletle göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen zanlı t...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde Anneler Derneğince birlik ve beraberlik etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde Anneler Derneğince birlik ve beraberlik etkinliği düzenlendi
        Kırklareli'nde Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı yapıldı
        Kırklareli'nde Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı yapıldı
        Kırklareli Valisi Turan, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Manasijevski'yi...
        Kırklareli Valisi Turan, Kuzey Makedonya Ankara Büyükelçisi Manasijevski'yi...
        Kırklareli'nde süneye karşı ilaçlama yapılacak
        Kırklareli'nde süneye karşı ilaçlama yapılacak