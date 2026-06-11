Kırklareli'nde süneye karşı ilaçlama yapılacak

Vize ilçesinde buğday zararlısı süneye karşı ilaçlı mücadele çalışması başlatılacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki buğday ekili alanlarda incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, Çakıllı, Evrenli, Sergen, Soğcak, Doğanca ve Pazarlı köylerindeki arazilerde süne zararlısı tespit edildi. Söz konusu köylerde süneye karşı ilaçlama yapılması kararlaştırıldı. Ekipler bu köylerde üreticileri süne zararlısına karşı bilgilendirdi.

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