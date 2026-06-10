Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

Kırklareli Valiliğince kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması nedeniyle ormanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması, anız ve bitki örtüsü yakılmaması istendi.

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