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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kırklareli Valiliğince kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Kırklareli'nde ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı

        Kırklareli Valiliğince kent genelindeki ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların oluşması nedeniyle ormanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığı bildirildi.

        Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilen açıklamada, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması, anız ve bitki örtüsü yakılmaması istendi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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