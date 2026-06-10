Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Valisi Turan, sağanaktan etkilenen Ahmetçe köyünü ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Turan, sağanaktan etkilenen Ahmetçe köyünü ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, sağanak nedeniyle zarar gören Ahmetçe köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Kırklareli Valisi Turan, sağanaktan etkilenen Ahmetçe köyünü ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, sağanak nedeniyle zarar gören Ahmetçe köyünü ziyaret etti.

        Köy muhtarı Selahattin Özgen'den sağanağın bölgedeki etkileri hakkında bilgi alan Turan, tarım arazilerinde ekipler tarafından yürütülen hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

        Üreticiler ve köy halkıyla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Turan, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Turan, devletin her zaman vatandaşların ve üreticilerin yanında olduğunu belirterek, ilgili kurumlar tarafından gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

        Yaz mevsimiyle birlikte artan risklere de dikkati çeken Turan, vatandaşları orman ve anız yangınlarına karşı uyardı.

        Turan, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş kullanılmaması ve olası yangın belirtilerinin vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

        Vali Turan'a İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İsa Murat Övez, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AFAD İl Müdürü Salih Erdem, DSİ 112. Şube Müdürü Mehmet Cemil Sarı ve İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Trump'tan İran'a 'saldırı' tehdidi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Bozbey'e 402 yıla kadar hapis talebi!
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Altında tahminler yeniden şekilleniyor
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        Icardi'den 2 yıllık talep!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        5 çocuk annesi Fatma nasıl koca katili oldu? Mahkemede kan dondurdu!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        18 piton, 21 Mısır ve 3 King yılanı bulundu... Ev değil yılan yuvası!
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        ABD'den İran'a helikopter misillemesi
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz orta sahaları!
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Ankara-İstanbul yarım saat kısalacak
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Kontenjan arttı ama onlar dışarıda kaldı!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Dünya Kupası heyecanı başlıyor!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        Irmak öğretmenin ölümüne valilikten açıklama!
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        "Hikâyemin başladığı yerdeyim"
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        Kasıtlı zararları kasko ödemez
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        16 yaşında kıskançlık cinayetine kurban gitti
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        10 kişinin öldüğü kazada kahreden rapor!
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Bir çocuğu daha soyadını bırakıyor
        Kanseri yendiğini açıkladı
        Kanseri yendiğini açıkladı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı
        BYD Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli'nde rüşvet karşılığı nikah iddiasında 10 sanık hakim karşısına ç...
        Kırklareli'nde rüşvet karşılığı nikah iddiasında 10 sanık hakim karşısına ç...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut ola...
        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut ola...