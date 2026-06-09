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        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut olacak

        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 6 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut olacak

        Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 6 hastaya nakledilecek.

        Lüleburgaz Devlet Hastanesinde bir süredir tedavisi süren hastanın yoğun bakımda yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

        Ailenin organları bağışlaması sonucu, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından süreç başlatıldı.

        Hayatını kaybeden hastanın organları, Sağlık Bakanlığı İstanbul Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ekibi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 6 saat süren operasyonla alındı.

        Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 6 hastaya nakledilecek






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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