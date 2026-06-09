Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 6 hastaya umut olacak
Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 6 hastaya nakledilecek.
Kırklareli'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 6 hastaya nakledilecek.
Lüleburgaz Devlet Hastanesinde bir süredir tedavisi süren hastanın yoğun bakımda yapılan müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.
Ailenin organları bağışlaması sonucu, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından süreç başlatıldı.
Hayatını kaybeden hastanın organları, Sağlık Bakanlığı İstanbul Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi ekibi tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 6 saat süren operasyonla alındı.
Beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları, 6 hastaya nakledilecek
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