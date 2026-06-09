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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, öğrencilerle kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, öğrencilerle kitap okudu.

        Özderin, İlçe Kaymakamlığınca yürütülen "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında Pınarhisar İbrahim Dalkılıç İlkokulunu ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir araya gelen Özderin, okul kütüphanesinde öğrencilerle birlikte yaklaşık 40 dakika kitap okudu.

        Daha sonra okulda incelemede bulunan Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan'dan bilgi aldı.

        - Hayat Boyu Öğrenme Haftası yıl sonu sergisi açıldı

        Pınarhisar'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        Pınarhisar Halk Eğitimi Merkezindeki açılış törenine, Kaymakam Enver Özderin, Belediye Başkanı İhsan Talay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Altınöz, Kaynarca Belediye Başkanı Neşe Çevikbaş ile protokol üyeleri katıldı.

        Kaymakam Özderin ile beraberindekiler serginin açılışını gerçekleştirip, kursiyerler tarafından üretilen ürünleri inceledi.

        Hayat boyu öğrenmenin bireyin yaşamı boyunca devam eden bir gelişim süreci olduğunu ifade eden Özderin, yıl boyunca gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen kursiyerlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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