Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, okul ziyaretlerini sürdürüyor.



Özderin, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Doğan ile birlikte Koloğlu İlkokulu'nu ziyaret etti.





Ziyarette okulun fiziki durumunu inceleyen Özderin, öğretmenlerle bir araya gelerek isteklerini dinledi.



Özderin daha sonra "Bir Kitap Bir Dünya Projesi" kapsamında 4'üncü sınıf öğrencileriyle yaklaşık 40 dakika kitap okudu.



- İlaçlama çalışması



Lüleburgaz'da sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.



Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri haşere ve sinek popülasyonunu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmaları yürütüyor.



Ekipler, kentte özellikle larva, uçkun ve sivrisinek gibi zararlıların üreyebileceği su birikintilerini ilaçladı.

