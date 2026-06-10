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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de LGS Sınav Güvenliği Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize'de LGS Sınav Güvenliği Toplantısı yapıldı.

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında, kaymakamlıkta gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Selahi Kayar, İlçe Emniyet Müdürü Nezahat Dal ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

        Toplantıda, okullarda güvenli sınav ortamının sağlanmasına yönelik tedbirler değerlendirildi.

        Balaban, 13 Haziran Cumartesi gerçekleştirilecek LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, okullarda sınavın sorunsuz tamamlanması için tüm güvenlik önlemlerinin uygulanacağını belirtti.

        - Pınarhisar'da TOKİ konutları satışa çıkıyor

        Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Açık Satış Kampanyası kapsamında konutların satışı çıkarılacağını bildirdi.

        Talay, yaptığı yazılı açıklamada, Beylik Mahallesi'ndeki 2. Etap konutlarında 7'si 2+1, toplamda 14 konutun satılacağını belirtti.

        Satış başvurularının 15 haziran - 17 temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini aktaran Talay, satılacak konutların yeni sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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