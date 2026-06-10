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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den KTSO'ya ziyaret

        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den KTSO'ya ziyaret

        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve heyeti, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Manasijevski'den KTSO'ya ziyaret

        Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski ve heyeti, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasını (KTSO) ziyaret etti.

        Büyükelçi Manasijevski, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Eser Cevahir ve beraberindeki heyet ziyarette, KTSO Başkanı Soner Ilık, Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan ve oda üyeleriyle bir araya geldi.

        Ilık, konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyaretin her iki ülke ve ticareti için önemli olduğunu ifade eden Ilık, iş birliği halinde çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

        Manasijevski de Kuzey Makedonya'nın ekonomi ve ticaret iş birliğine her zaman açık olduğunu söyledi.

        Toplantıda daha sonra iki ülkenin ticari faaliyetleri, yatırım ve ticaret avantajları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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