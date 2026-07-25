Kırklareli'nde çevre kirliliğine yönelik denetimler sürüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletme ve kişilere üç ayda 300 bin lira ceza uygulandı.



Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte çevre kirliliğine yönelik denetimler devam ediyor.



Umurca ve Evrensekiz kara yolunda kaçak döküm sahasına dönüştürülen noktalarda kurulan kamera sistemleri sayesinde atık bırakan işletme ve kişiler tespit ediliyor.



Çevre kirliliğine neden olan işletme ve kişilere üç ayda 300 bin lira ceza uygulandı.

