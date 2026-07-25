Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde çevre kirliliğine yönelik denetimler sürüyor

        Kırklareli'nde çevre kirliliğine yönelik denetimler sürüyor

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletme ve kişilere üç ayda 300 bin lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 09:14 Güncelleme:
        Kırklareli'nde çevre kirliliğine yönelik denetimler sürüyor

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çevre kirliliğine neden olan işletme ve kişilere üç ayda 300 bin lira ceza uygulandı.

        Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince kentte çevre kirliliğine yönelik denetimler devam ediyor.

        Umurca ve Evrensekiz kara yolunda kaçak döküm sahasına dönüştürülen noktalarda kurulan kamera sistemleri sayesinde atık bırakan işletme ve kişiler tespit ediliyor.

        Çevre kirliliğine neden olan işletme ve kişilere üç ayda 300 bin lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması
        Kızının yanında anneye kıydı!
        Kızının yanında anneye kıydı!
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        139 yıllık Alman devi iflas etti
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        9 yıldır atıl haldeydi talan edilmişti... Riva'da o otel yıkılıyor!
        Darwin Nunez bombası!
        Darwin Nunez bombası!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        Döviz bürosunda elektrik kesildi... Çalışandan büyük vurgun!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        İnternetiniz sık sık kesiliyorsa dikkat
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Sivrisinekler neden hep sizi seçiyor?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Sokak kedisi kliniği birbirine kattı!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        Eser, 7 yaşındaydı... Denizde bir anda kayboldu!
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        İstanbul ve Ankara'da şiddetli sağanak etkili oluyor
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        Soğuk Savaş'ın "Mutfak Münazarası" dönemi
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler
        Tokyo'dan madalyalarla döndüler

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde 2 gün denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde 2 gün denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı
        Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı
        Eski hükümlü, devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta modern tesis kurmak...
        Eski hükümlü, devlet desteğiyle başladığı hayvancılıkta modern tesis kurmak...
        Lüleburgaz'da seyir halindeki tır alev aldı
        Lüleburgaz'da seyir halindeki tır alev aldı
        Lüleburgaz'da inşaat şantiyesinde kavga: 5 işçi yaralandı
        Lüleburgaz'da inşaat şantiyesinde kavga: 5 işçi yaralandı
        Kırklareli'nde deneme ekimi yapılan yerli yulaf çeşitleri hasat edildi
        Kırklareli'nde deneme ekimi yapılan yerli yulaf çeşitleri hasat edildi