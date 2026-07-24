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        Kırklareli'nde deneme ekimi yapılan yerli yulaf çeşitleri hasat edildi

        Kırklareli'nde tarımda yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yulaf hasadı yapılarak tarla günü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Kırklareli'nde deneme ekimi yapılan yerli yulaf çeşitleri hasat edildi

        Kırklareli'nde tarımda yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yulaf hasadı yapılarak tarla günü gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğinde ekilen "Kuşak", "Küçükyayla", "Elmas" ve "Hasköy" adlı yulaf çeşitlerinin demonstrasyonuna yönelik çalışma tamamlandı.


        Çiftçi Mert Bora'ya ait tarlada oluşturulan deneme alanında düzenlenen törenle 4 yulaf çeşidi hasat edildi.


        Kuşak çeşidinden dekarda 365, Küçükyayla 520, Elmas 560 ve Hasköy çeşidinden ise 500 kilogram verim elde edildi.


        Etkinlikte üreticilere, yerli tohumların bölge iklimi ve toprak yapısına sağladığı uyum, hastalıklara karşı gösterdiği direnç ve yüksek verim potansiyeli hakkında teknik bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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