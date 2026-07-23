Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nin Vize ilçesinde hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girme yasağı getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor

        Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girme yasağı getirildi.

        Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize girilmesine izin verilmeyeceği bildirildi.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları istenirken, jandarma ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB faiz kararını açıkladı
        TCMB faiz kararını açıkladı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması! Vekil sayısına göre Hazine yardımı almalı
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        Madımak faciası için tazminat kararı
        Madımak faciası için tazminat kararı
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        İklim değişikliği inme riskini artırıyor
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Kabusun fotoğrafı! "Karakolda bile beni tehdit etti!"
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        Diyarbakır Cezaevi 'Hafıza Müzesi' oluyor
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        İkisi de bıçağına sarıldı... Kanlı düello kamerada!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu

        Benzer Haberler

        Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
        Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
        Baba yadigarı arı kovanlarına 49 yıl sonra döndüğü köyünde bakıyor
        Baba yadigarı arı kovanlarına 49 yıl sonra döndüğü köyünde bakıyor
        Kırklareli Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrenci kayıtları başladı
        Kırklareli Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrenci kayıtları başladı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde denize girilmesi yasaklandı