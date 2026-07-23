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        Kırklareli Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrenci kayıtları başladı

        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) yabancı uyruklu öğrenci kayıtları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kırklareli Üniversitesinde yabancı uyruklu öğrenci kayıtları başladı

        Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) yabancı uyruklu öğrenci kayıtları başladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, kayıt işlemlerini inceledi.

        Kayıt işlemlerini tamamlamak için gelen uluslararası öğrencilerle sohbet eden Ak, öğrencilerin taleplerini de dinledi.

        Ak, öğrencilere başarılı ve verimli bir eğitim hayatı diledi.

        Kayıt sürecinde görev alan akademik ve idari personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ak, uluslararası öğrencilerin üniversiteye uyum süreçlerinin titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

        Üniversitenin, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda farklı ülkelerden gelen öğrencileri akademik ve sosyal açıdan en iyi şekilde desteklemeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

        Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle, Genel Sekreter Ahmet Şimşek, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Berna Ak Bingül ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı Gökhan Ataştöken de yer aldı.

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