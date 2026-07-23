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        Baba yadigarı arı kovanlarına 49 yıl sonra döndüğü köyünde bakıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Zeki Çınar (63), babasından miras kalan 12 arı kovanıyla ilgilenmek için 49 yıl sonra Kırklareli'nin Kula köyüne döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Baba yadigarı arı kovanlarına 49 yıl sonra döndüğü köyünde bakıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Uzun yıllar İstanbul’da yaşayan Zeki Çınar (63), babasından miras kalan 12 arı kovanıyla ilgilenmek için 49 yıl sonra Kırklareli’nin Kula köyüne döndü.

        İlkokulu tamamladıktan sonra eğitim için doğduğu köyden ayrılan ve çalışma hayatını İstanbul’da esnaflık yaparak geçiren Çınar, geçen yıl 90 yaşındaki babasının çağrısı üzerine ailesiyle köyüne döndü.

        Dedesinin başlattığı, babasının da yaklaşık 50 yıl sürdürdüğü arıcılık geleneğine sahip çıkan Çınar, babasından kalan 60 kovanı annesi ve 3 kardeşiyle kura çekerek paylaştı.

        Yaklaşık 5 ay önce kendi payına düşen 12 kovanla arılığını kuran Çınar, kovan sayısını artırarak profesyonel arıcılık yapmayı hedefliyor.

        - Arı sevgisi yarım asır sonra köyüne döndürdü

        Çınar, AA muhabirine, arılara duyduğu sevginin köyüne dönmesinde etkili olduğunu söyledi.

        Çocukluğunun arıların arasında geçtiğini belirten Çınar, bu dönemde kazandığı deneyimlerin kişisel gelişimine ve iş hayatına önemli katkı sağladığını ifade etti.

        Arıcılığın ciddiyet ve disiplin gerektiren bir uğraş olduğunu vurgulayan Çınar, şöyle konuştu:

        "Çocukken oğul mevsimlerinde aylarca arılıktan çıkamazdım. O zamanlar dışarıda oyun oynamak yerine arıların arasında bulunmak canımı sıkıyordu. Ancak sonradan gördüm ki bu deneyim, iş hayatımdaki disiplinime ve olaylara yaklaşımıma da yansımış. Arıcılık çoğu zaman hobi olarak ifade ediliyor ancak aslında tam bir disiplin meselesidir."

        Babasının ilerleyen yaşı nedeniyle artık arılarla ilgilenemediğini anlatan Çınar, bu nedenle kovanları paylaştıklarını dile getirdi.

        Kendi payına 12 kovan düştüğünü aktaran Çınar, "Bu arılık babamın mirasının bir parçası. Diğer arılıklar da kardeşlerime ve anneme kaldı. Uzun süredir arıcılıkla ilgilenmek istiyordum ancak zaman ayıramıyordum. Şimdi şartlarım uygun hale geldi. Bu potansiyeli değerlendirmek benim için çok değerli bir fırsat oldu." dedi.

        Köyüne döndüğü için mutlu olduğunu belirten Çınar, kovan sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

        Köyde kalıcı olarak yapmak istediği işin arıcılık olduğunu dile getiren Çınar, "Köy yaşamı, Türkiye'nin klasik kırsal yaşamından izler taşıyor. Burası huzurlu ve rahat bir ortam. İnsanları kucaklayan, yeşillikler içerisinde adeta terapi etkisi oluşturan bir yer. Bu nedenle köyümüzde emeklilerin sayısı da oldukça fazla." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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