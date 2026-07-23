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        Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı

        ÖZGÜN TİRAN / FIRAT ÇAKIR - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da buğday hasadının tamamlandığı tarlalarda saman balyası taşıyan sezonluk işçilerin zorlu mesaisi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:07 Güncelleme:
        Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı

        ÖZGÜN TİRAN / FIRAT ÇAKIR - Türkiye'nin önemli tahıl üretim merkezlerinden Trakya'da buğday hasadının tamamlandığı tarlalarda saman balyası taşıyan sezonluk işçilerin zorlu mesaisi başladı.

        Hasadın ardından tarlalarda kalan buğday sapları, hayvancılıkta kullanılmak üzere makinelerle yaklaşık 25-30 kilogram ağırlığında dikdörtgen balyalar haline getiriliyor.

        Makinelerin çalışmasını tamamlamasının ardından tarlalara gelen sezonluk işçiler, balyaları traktör römorklarına yükleyerek çiftliklere taşınmaya hazır hale getiriyor.

        Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan işçiler, bunaltıcı sıcak ve havada yoğun şekilde uçuşan saman tozundan korunmak için başlarını ve yüzlerini bez parçalarıyla sarıyor.

        Tarlada yavaşça ilerleyen traktörü adım adım takip eden işçiler, yaklaşık 30 kilogram ağırlığındaki balyaları büyük bir fiziki güç harcayarak römorka atıyor. Römorkta bulunan diğer işçiler ise balyaları üst üste istifliyor.

        Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcaklığa rağmen çalışmalarını sürdüren işçiler, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        - "Ter, toz ve sıcak üst üste binince iş gerçekten zorlaşıyor"

        Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde balya işçisi olarak çalışan Emre Koca, AA muhabirine, yaz aylarında saman balyası taşıyarak geçimlerini sağladıklarını söyledi.

        Hava sıcaklığının 30-35 dereceye ulaştığı tarlalarda çalıştıklarını belirten Koca, yaklaşık 30 kilogramlık balyaları römorka yüklemenin büyük güç gerektirdiğini ifade etti.

        Çalışma süresi uzadıkça yorgunluğun arttığını anlatan Koca, sıcak ve saman tozundan korunmak için başlarına tülbent, kollarına da bez parçaları bağladıklarını dile getirdi.

        Üç kişilik bir ekiple günde yaklaşık 1200 balya taşıyabildiklerini aktaran Koca, "Yaz aylarında balya taşıyarak geçimimizi sağlıyoruz. Bu iş bizim için adeta on bir ayın sultanı. Sezonun gelmesini bekliyoruz. Günde yaklaşık 15 saat çalışıyoruz. Bu iş yılda kısa süreliğine yapılıyor. Bu nedenle zamanı iyi değerlendirmeye ve mümkün olduğunca hızlı çalışmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Balya işçisi Ferhat Kocaman da gün doğumuyla başlayan mesailerinin bazı günler gece yarısına kadar devam ettiğini söyledi.

        Sıcak hava ve saman tozunun çalışma şartlarını ağırlaştırdığını belirten Kocaman, "Bu işin zorluğunu anlatmak kolay değil, yaşayıp görmek gerekiyor. Ter, toz ve sıcak üst üste binince iş gerçekten zorlaşıyor. Ancak geçimimizi sağlamak için çalışmak zorundayız." dedi.

        - "Öğle saatlerinde insan ne yapacağını şaşırıyor"

        Tekirdağ'da 10 yıldır balya taşıyan Gökhan Demirhan ise aşırı sıcakların çalışma koşullarını daha da zorlaştırdığını dile getirdi.

        İşin büyük fiziksel güç gerektirdiğini anlatan Demirhan, "Uzun yıllardır bu işi yapıyoruz ancak alışmak mümkün değil. Özellikle sıcak havalarda çok zorlanıyoruz." şeklinde konuştu.

        Furkan Gezer de ekip olarak günde ortalama 1500 balya taşıdıklarını belirtti.

        Balya taşıma mesailerinin yaklaşık bir ay sürdüğünü aktaran Gezer, "Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir sıcak oluyor. İnsan ne yapacağını şaşırıyor ancak çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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