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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ı Türkiye Büyük Millet Meclisinde ziyaret etti.

        Kırklareli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulut kentte sürdürülen çalışmalar hakkında Sarıçam'a bilgi verdi.

        Şehre hizmet etme noktasında kararlılıkla ilerlediklerini belirten Bulut, projelerin takipçisi olduklarını aktardı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıçam ise Belediye Başkanı Bulut'a çalışmalarında başarılar diledi.

        - Kumaş, ziyaretlerini sürdürüyor

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Merkezi gezerek yetkililerden bilgi alan Kumaş, daha sonra personelle bir araya geldi.

        Ziyarette, kurum tarafından yürütülen çalışmalar, sosyal hizmet faaliyetleri ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Kumaş, personele çalışmalarında başarı diledi.

        - Ari işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde ari işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında, Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kurum yöneticileri ile ari işletme yetkilileri katıldı.

        Toplantıda, hayvancılık sektöründeki gelişmeler, ari işletmelerin durumu, verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar ve ilgili mevzuat konuları ele alınarak katılımcılar bilgilendirildi.

        - Çerezlik kabak çeşitleri demonstrasyon alanı incelendi

        Lüleburgaz ilçesinde çerezlik kabak çeşitleri demonstrasyon alanında incelemelerde bulunuldu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Eskitaşlı köyünde kurulan demonstrasyon alanını ziyaret etti.

        Ziyarette, yürütülen tarımsal faaliyetler, kabak çeşitlerinin gelişim süreçleri ve verimlilik artışına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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