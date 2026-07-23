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        Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

        Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Kırklareli'nde çıkan orman yangını söndürüldü

        Kırklareli'nde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.


        Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyü yakınlarındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.


        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Yangına, havadan helikopter ve uçak, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildi.


        İl Özel İdaresi ekipleri de su tankerleriyle çalışmalara destek verdi.


        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 35 dekar alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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