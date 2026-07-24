Kırklareli Üniversitesi YKS Tercih Ofisi açıldı

Kırklareli Üniversitesince YKS Tercih Ofisi açıldı.



İstasyon Caddesi'nde gerçekleştirilen ofisin açılış törenine, Vali Vekili Hasan Tanrıseven, Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ile dekan ve akademisyenler katıldı.



Tanrıseven, konuşmasında, üniversite tercih sürecinin gençlerin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.



Tercih ofisinde üniversiteye gidecek gençlere, rehberlik edileceğini ifade eden Tanrıseven, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en doğru tercihlere yönlendirileceğini belirtti.



Tanrıseven, tüm öğrencileri Kırklareli Üniversitesi YKS Tercih Ofisine davet etti.



Rektör Ak da üniversite tercih sürecinde doğru yönlendirmenin büyük önem taşıdığını ifade ederek, güçlü akademik kadrosu, nitelikli eğitim anlayışı ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla aday öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.



Ofisin 27 Temmuz Pazartesi gününe kadar hizmet vereceğini belirten Ak, ayrıca öğrencilere üniversitenin de tanıtılacağını söyledi.

