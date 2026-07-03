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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde denizde erkek cesedi bulundu

        Kırklareli'nde denizde erkek cesedi bulundu

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Kırklareli'nde denizde erkek cesedi bulundu

        Kırklareli'nin Vize ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

        Halk plajında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve kimliği henüz tespit edilemeyen ceset, Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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