Kırklareli'nde eşini silahla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

Çiftin 11 aylık kızı ise olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde koruma altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Devlet Mahallesi Baytar Sokak'ta S.A. ile eşi A.A. arasında bir süre tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından S.A. silahla eşini vurduktan sonra kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde eşini silahla öldürdükten sonra kendisini vuran kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.