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        Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Kırklareli'nde evinde uyuşturucu bulunan 2 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, şüpheli A.M. ve E.M'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

        A.M. ve E.M'nin evlerinde yapılan aramada, 130 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


        A.M. ve E.M. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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