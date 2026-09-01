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        Kırklareli'nde evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 08:40 Güncelleme:
        Kırklareli'nde evlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, takibe aldıkları şüpheliler F.T. ve K.Y'nin Lüleburgaz ilçesindeki adreslerine operasyon düzenledi.

        Aramalarda, 335 uyuşturucu hap, 44 gram skunk, 3 gram kokain, hassas terazi, kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ile 630 avro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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