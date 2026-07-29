Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde fabrikadaki patlamada 2 işçi öldü

        Kırklareli'nde fabrikadaki patlamada 2 işçi öldü

        Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Kırklareli'nde fabrikadaki patlamada 2 işçi öldü

        Kırklareli'nde bir içecek üretim fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

        Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde'de faaliyet gösteren fabrikanın bahçesindeki yoğunlaştırma kazanında kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlamadan etkilenen işçilerden biri olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Ağır yaralanan diğer işçi ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Cumhuriyet savcısı, patlamanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 29 Temmuz 2026 haberleri
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        Fenerbahçe tur için Polonya'da!
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        'Aşkın Olayım' 2.6 milyon liraya satıldı
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a yeni tehdit: Çok sert vuracağız
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        Yunanistan'da market fiyatlarında indirim kampanyası
        İlk kazık çakıldı
        İlk kazık çakıldı
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Dursun Özbek'ten transfer eleştirilerine yanıt!
        Altın tahminlerinde düşüş
        Altın tahminlerinde düşüş
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Rekabet kaliteyi getirdi
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Karadeniz'in gözlerden uzak doğa harikası
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde atık yağ fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde atık yağ fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
        Lüleburgaz kimya fabrikasında yangın
        Lüleburgaz kimya fabrikasında yangın
        Babaeski'de 50. Tarım ve Kültür Festivali başladı
        Babaeski'de 50. Tarım ve Kültür Festivali başladı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli'nin Vize ilçesinde bugün denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli Valisi Turan ve AK Parti Milletvekili Sarıçam, Ankara'da ziyaret...
        Kırklareli Valisi Turan ve AK Parti Milletvekili Sarıçam, Ankara'da ziyaret...