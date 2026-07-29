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        Babaeski'de 50. Tarım ve Kültür Festivali başladı

        Babaeski ilçesinde 50. Tarım ve Kültür Festivali kortejle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Babaeski'de 50. Tarım ve Kültür Festivali başladı

        Babaeski ilçesinde 50. Tarım ve Kültür Festivali kortejle başladı.

        Belediye Başkanı Fırat Yayla'nın Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla​​​​​​​ başlayan festivalde, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Daha sonra Kaymakam Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve vatandaşlardan oluşan kortej, Gündüz Onat Festival Alanı'nda yürüdü.

        Tarım teşvik yarışmasında dereceye giren üreticilere çiçek ve hediyeleri takdim edildi.

        Belediye Başkanı Yayla, törende, festivalin bölge ekonomisine, tarımsal üretime ve kültürel hayata önemli katkılar sunduğunu belirtti.

        Festival açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Orhan ve beraberindekiler stantları gezerek, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.




        Festivalde, şarkıcı Rumeli Gültekin ve Sena Şeker sahne aldı.




        Festival 1 Ağustos Cumartesi sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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