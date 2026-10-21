Kırklareli'nde AFAD personeline sabotaj eğitimi verildi
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı bomba uzmanları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline eğitim verdi.
Giriş: 21.10.2026 - 09:16 Güncelleme:
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı bomba uzmanları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeline eğitim verdi.
AFAD İl Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen eğitime 22 AFAD personeli katıldı.
Eğitim kapsamında, sabotaj olaylarına yönelik farkındalığın artırılması, muhtemel tehditlere karşı alınması gereken tedbirler ile olaylara doğru ve etkin müdahale süreçleri ele alındı.
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