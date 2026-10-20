Lüleburgaz'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında D100 karayolu Murat Hüdavendigar Caddesi Terminal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına, 39 AEV 611 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinde yaşlı kadına çarpıp ağır yaralanmasına neden olan genç motosikletli hastanede hayatını kaybetti.

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