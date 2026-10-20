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        Lüleburgaz'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinde yaşlı kadına çarpıp ağır yaralanmasına neden olan genç motosikletli hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Lüleburgaz'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinde yaşlı kadına çarpıp ağır yaralanmasına neden olan genç motosikletli hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında D100 karayolu Murat Hüdavendigar Caddesi Terminal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına, 39 AEV 611 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Kazada ağır yaralanan yaşlı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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