Sınır kapısında otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan R.Ş. yönetimindeki otomobili şüphe üzerine x-ray taramasına tabi tutmuş ve dedektör köpeği "Çinko"nun da desteğiyle otomobilin ön göğüs ve motor arasında özel bir bölme oluşturulduğu belirlenmişti.

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