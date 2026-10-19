Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan şüpheli, silahla ateş ederek diğer kişiyi yaraladı.

Yılmaz Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı yakınlarındaki bir iş yerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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