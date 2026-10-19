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        Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yılmaz Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı yakınlarındaki bir iş yerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından iş yerinden ayrılan şüpheli, silahla ateş ederek diğer kişiyi yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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