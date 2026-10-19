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        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden "dolandırıcılık" uyarısı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden "dolandırıcılık" uyarısı

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden tüm suçlara karşı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında olayların aydınlatılması ve şüphelilerin adalete teslim edilmesi için çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğü aktarıldı.

        Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kendisini polis, asker, savcı veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtarak para ya da altın talep eden kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz. Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya ziynet eşyalarınızı istemez. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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