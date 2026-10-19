YÖK heyeti Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, YÖK Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanı Doç. Dr. Esat İpek, Akademik Uzman Dr. Açelya Özer, YÖK Uzman Yardımcısı İzzet Anıl Işık, Üniversite Genel Sekreteri Ahmet Şimşek ve Üniversite Sanayi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Arabacı'nın da yer aldığı heyet, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Can Demirel'den eğitim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.