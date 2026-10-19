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        YÖK heyeti Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:15 Güncelleme:
        YÖK heyeti Kırklareli OSB Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) heyeti Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

        YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, YÖK Proje Geliştirme ve Destekleme Dairesi Başkanı Doç. Dr. Esat İpek, Akademik Uzman Dr. Açelya Özer, YÖK Uzman Yardımcısı İzzet Anıl Işık, Üniversite Genel Sekreteri Ahmet Şimşek ve Üniversite Sanayi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Arabacı'nın da yer aldığı heyet, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Can Demirel'den eğitim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        Ziyarette, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi.

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