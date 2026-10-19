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        Dereköy Sınır Kapısı'nda 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

        Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 06:46 Güncelleme:
        Dereköy Sınır Kapısı'nda 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

        Bulgaristan'dan Türkiye'ye Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapan otomobilde 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu zanlı yakalandı.

        R.Ş. yönetimindeki otomobil, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Şubesi ekiplerince x-ray taramasına sevk edildi.

        Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, hangar bölümünde narkotik dedektör köpeği "Çinko"nun da katılımıyla detaylı aramaya alındı.

        Ekipler, otomobilin ön göğüs ve motor arasında özel bir bölme oluşturulduğunu belirledi.

        Aramada, 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

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        Sürücü R.Ş. ile araçta bulunan V.M. gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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