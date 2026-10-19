Dereköy Sınır Kapısı'nda 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Ekipler, otomobilin ön göğüs ve motor arasında özel bir bölme oluşturulduğunu belirledi.

Tarama sırasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, hangar bölümünde narkotik dedektör köpeği "Çinko"nun da katılımıyla detaylı aramaya alındı.

R.Ş. yönetimindeki otomobil, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Şubesi ekiplerince x-ray taramasına sevk edildi.

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