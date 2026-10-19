Kırklareli'nde Kore Günü etkinliği düzenlendi

Vali Uğur Turan, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca düzenlenen programda, Kore'de barış ve insanlık uğruna mücadele eden kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şükranlarını sunduğunu kaydetti.

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