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        Kırklareli'nde Kore Günü etkinliği düzenlendi

        Lüleburgaz ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kore Savaşı'na gönderilişinin 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Kore Günü etkinliği düzenlendi

        Lüleburgaz ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kore Savaşı'na gönderilişinin 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

        Vali Uğur Turan, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca düzenlenen programda, Kore'de barış ve insanlık uğruna mücadele eden kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise şükranlarını sunduğunu kaydetti.

        Programa, 5. Kolordu Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Temur, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Cenkeri Ersöz, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, Kore Cumhuriyeti Başkonsolosu Park Taeyoung, Konsolos Gi Minjeong, Savunma Ataşesi Simpyo Lee, Türkiye Muharip Gaziler Derneği temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ile askeri personel katıldı.

        Galeri
        Galeri

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