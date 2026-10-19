Süleymanpaşa'da yol bakım ve onarım çalışmaları yapıldı

Belediye hizmet araçlarının bakım ve onarımları da yapıldı.

Belediye ekipleri ayrıca 100. Yıl Mahallesi Kuşburnu Sokak ve Hürriyet Mahallesi Baykallar mevkisinde ağaç budama çalışmaları gerçekleştirdi.

Aydoğdu Mahallesi'ndeki Küpe ve Sardunya sokaklarında ise kilit parke taşı döşeme çalışmaları yürütüldü.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, Kazandere, Çınarlı, Altınova, Atatürk, Topağaç ve Zafer mahallelerinde çeşitli sokaklarda kilit parke taşı tamiratı yaptı.

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