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        Demirköy'de uydu destekli arazi kontrol çalışmaları yapılıyor

        Demirköy ilçesinde "Uydu Destekli Parsel Bazlı Beyan Doğrulama" uygulaması kapsamında arazi kontrol çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Demirköy'de uydu destekli arazi kontrol çalışmaları yapılıyor

        Demirköy ilçesinde "Uydu Destekli Parsel Bazlı Beyan Doğrulama" uygulaması kapsamında arazi kontrol çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli sahada denetim ve incelemelerini sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında, üreticilerin beyanlarının doğruluğu uydu verileri ve saha kontrolleriyle inceleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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