Kırklareli'nde Hasta Yolculuğu Haritalama Projesi imzalandı

Kırklareli'nde hasta odaklı sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla "Hasta Yolculuğu Haritalama, Sağlık Deneyimini Hikayeye Dönüştürme Eğitimi" Projesi'nin sözleşmesi imzalandı.

Trakya Kalkınma Ajansının 2026 Yılı Teknik Destek Programı'nın Temmuz-Ağustos dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan proje için İl Sağlık Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında protokol imzalandı.

Sözleşmeyi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit imzaladı.

Proje kapsamında hastaların sağlık hizmetine başvurusundan tanı, tedavi ve takip süreçlerine kadar yaşadıkları tecrübelerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi hedefleniyor. Düzenlenecek eğitimlerle sağlık çalışanlarının, hastaların ihtiyaç ve beklentilerini anlamaları, hizmet süreçlerindeki temas noktalarını belirlemeleri ve iyileştirme fırsatlarını tespit etmelerine yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Uygulanacak haritalama ve hikayeleştirme yöntemleriyle hasta memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin artırılması, hasta yakınlarıyla iletişimin güçlendirilmesi ve birimler arası koordinasyonun desteklenmesi öngörülüyor.