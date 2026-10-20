Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 20.10.2026 - 09:48 Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dere Mahallesi Dere Sokak'taki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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