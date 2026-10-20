Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Belediye Başkanı Bulut, İl Emniyet Müdürü Çakır'ı ziyaret etti

        Belediye Başkanı Bulut, İl Emniyet Müdürü Çakır'ı ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Çakır'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Belediye Başkanı Bulut, İl Emniyet Müdürü Çakır'ı ziyaret etti

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Çakır'ı ziyaret etti.

        Emniyet teşkilatının kent için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Bulut, "Kırklareli'mizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarlıkla görev yapan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Emniyet Müdürümüz Mustafa Çakır'a yeni görevinde üstün başarılar diliyorum." dedi.

        Çakır da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye ile uyum içerisinde Kırklareli halkının huzuru ve güvenliği için çalışacaklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Göz, saç ve ten rengi arşivlenmiş! Kadın donörlerin yumurtalık kataloğu!
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Petrol fiyatlarında son 5 ayın zirvesi
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        "Kuzey Kore lideri öldü" iddasına yanıt
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        G.Saray, Devler Ligi'nde ilk galibiyet peşinde!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        Av tüfeğini çıkarttı baba ve oğlunu öldürdü!
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Berber şiddeti! 2 çırağını demir sopayla dövdü
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü

        Benzer Haberler

        Lüleburgaz'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Lüleburgaz'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Hastane önünde korkutan çarpışma: Kazaya ilk müdahale hastane personelinden
        Hastane önünde korkutan çarpışma: Kazaya ilk müdahale hastane personelinden
        Kırklareli Valisi Turan ilahiyat fakültesi öğrencilerini kabul etti
        Kırklareli Valisi Turan ilahiyat fakültesi öğrencilerini kabul etti
        Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Sınır kapısında otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüphelide...
        Sınır kapısında otomobilde uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin 2 şüphelide...