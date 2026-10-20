Hastane önünde korkutan çarpışma: Kazaya ilk müdahale hastane personelinden

Kaza sırasında baygınlık geçiren sürücüye, kazanın meydana geldiği hastanenin ambulans personeli anında müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla acil servise kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Lüleburgaz ilçesindeki Edirne Bayırı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sağ şeritte ilerleyen ve sola dönmek isteyen araca arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan araç, yakındaki özel hastanenin önündeki otoparka girdi ve park halindeki bir araca daha çarptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sağ şeritte ilerlerken sola dönmek isteyen araca arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, özel hastanenin önündeki otoparka girerek park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza anı, arkadan gelen aracın araç içi kamerasına saniye saniye yansırken, yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.