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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy'de çiftçilere kuraklığa dayanıklı kaba yem tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:03 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pehlivanköy'de çiftçilere kuraklığa dayanıklı kaba yem tohumu dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan "Kaliteli Kaba Yem Üretiminin Artırılması ve Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında kaba yem tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

        Pehlivanköy Kaymakamlığı bahçesinde gerçekleştirilen törende, 18 çiftçiye 122 çuval yem teslim edildi.

        Kaymakam Ahmet Murat Türbe, törende, proje ile hayvancılığın geliştirilerek yem maliyetlerinin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

        İlçede yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılmasını istediklerini ifade eden Türbe, "Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm çiftçilerimize bereketli ve verimli bir üretim sezonu temenni ediyorum." dedi.

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        - Akdemir'den okul ziyareti

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerine devam ediyor.

        Akdemir, beraberindeki şube müdürü Cihat Çevrim ile Atatürk Ortaokulunu ziyaret etti.

        Okulun fiziki koşullarını inceleyen Akdemir, eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

        Öğretmen ve öğrencilerle de bir araya gelen Akdemir, taleplerini dinleyip bir süre sohbet etti.

        - Babaeski'de sigara bırakma polikliniği açıldı

        Babaeski ilçesinde sigara bırakma polikliniği düzenlenen törenle açıldı.

        İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde gerçekleştirilen açılış törenine, Kaymakam Tamer Orhan, Belediye Başkanı Fırat Yayla, İlçe Sağlık Müdürü Fatma Banu İşler ile protokol üyeleri katıldı.

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        Kaymakam Orhan, konuşmasında, sigaranın insan sağlığını çok kötü etkilediğini belirtti.

        Kalp ve damar hastalıkları, kanser ve solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına yol açtığını ifade eden Orhan, sigara bırakma polikliniğinde görev alan personele de önemli görevler düştüğünü söyledi.

        Kaymakam Orhan ve beraberindekiler, açılışın ardından polikliniği gezdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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