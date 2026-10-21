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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:01 Güncelleme:
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

        Ardından TBMM İdare Amirliği görevine atanan MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Pervin Oymak’ı ziyaret eden Bulut, Kırklareli'nde yürütülen yerel yönetim çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi paylaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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