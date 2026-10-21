Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.
Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
Ardından TBMM İdare Amirliği görevine atanan MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Pervin Oymak’ı ziyaret eden Bulut, Kırklareli'nde yürütülen yerel yönetim çalışmaları ve planlanan projeler hakkında bilgi paylaştı.
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