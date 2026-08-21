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        Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları devam ediyor

        Kırklareli'nde ayçiçeği hasadı kontrol çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Kırklareli'nde hasat kontrol çalışmaları devam ediyor

        Kırklareli'nde ayçiçeği hasadı kontrol çalışmaları sürüyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hasat kontrol ekipleri, devam eden ayçiçeği hasadını takip ediyor.

        Dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla biçerdöverle hasat edilen tarlaları inceleyen ekipler, biçerdöver operatörleri ile üreticileri bilgilendiriyor.

        Öte yandan ekipler, hasat sırasında oluşabilecek olası yangınlara karşı da alınan tedbirleri kontrol ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, açıklamasında, ayçiçeği hasadı dolayısıyla yapılan kontrol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

        Hasatta verimin düşmemesi için ayçiçeğinin az kayıpla hasat edilmesi gerektiğini aktaran Karaca, gözetim ve kontrollerin süreceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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