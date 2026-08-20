Pınarhisar'da şehit yakınları ve gazilerden su ücreti alınmayacak

Pınarhisar ilçesinde birinci derece şehit yakınları ile gazilerden su ücreti alınmayacak.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin teklifin belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Şehitlerin emanetleri ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Talay, şunları kaydetti:

"Belediye meclisimizde alınan karar doğrultusunda aziz şehitlerimizin birinci derece yakınlarından ve gazilerimizden su ücreti alınmayacak. Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri ile kahraman gazilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.

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Onların fedakarlıklarının karşılığı hiçbir bedelle ölçülemez. Belediyemizin imkanları doğrultusunda şehit ailelerimize ve gazilerimize destek olmak bizim için yalnızca bir görev değil, vefa borcudur. Alınan kararın şehit ailelerimize, gazilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."