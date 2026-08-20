Kırklareli Valisi Turan, Tuğgeneral Sarp'ı makamında kabul etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Turan, Tuğgeneral Sarp'a kentteki hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti.

Vali Turan, ziyarette, 9. Hudut Tugay Komutanı iken yeni göreve atanan Tuğgeneral Sarp ile bir süre görüştü.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teknoloji ve Proje Yönetim Daire Başkanlığı görevine atanan Tuğgeneral Bülent Barış Sarp'ı makamında kabul etti.

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