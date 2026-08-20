55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Köse'den veda ziyareti

Ziyarette Köse'ye eşi Filiz Şenbaş Köse de eşlik etti.

Köse ve ailesine emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk dileyen Bulut, yeni yaşamında başarı temennisinde bulundu.

Bulut, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'ndeki görev süresince sunduğu hizmetlerden dolayı Köse'ye teşekkür etti.

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