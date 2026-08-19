Kırklareli Üniversitesinde doluluk oranı yüzde 99.53 oldu

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre üniversitenin genel doluluk oranının yüzde 99,53'e ulaştığını bildirdi.

Rektör Ak, yaptığı yazılı açıklamada, YKS sonuçlarıyla birlikte üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür eden Ak, üniversite olarak yeni öğrencileri karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.

Ak, açıklamasında şunları kaydetti:

"2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversitemiz genelinde yüzde 99.53 doluluk oranına ulaştık. Ön lisans programlarımızda doluluk oranı yüzde 99.59, lisans programlarımızda ise yüzde 99.46 olarak gerçekleşti. Toplam 4 bin 94 kişilik kontenjanımızın 4 bin 73'ü doldu. Kırklareli Üniversitesi olarak yeni öğrencilerimizi karşılamaya hazırız."