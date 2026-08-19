Kırklareli'nde balıkçı teknelerine BAGİS cihazı monte edildi
Kırklareli'nde 19 metre ve üzerindeki balıkçı teknelerine Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazlarının montajı yapıldı.
Kırklareli'nde 19 metre ve üzerindeki balıkçı teknelerine Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) cihazlarının montajı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Küresel Çevre Tesisi (GEF) Projesi kapsamında temin edilen cihazlar, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldesindeki balıkçılara teslim edildi.
BAGİS cihazları, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinin koordinesinde balıkçı teknelerine monte edildi.
Sistem sayesinde balıkçı gemilerinin avcılık faaliyetlerinin anlık izlenmesi, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve denizlerdeki denetimlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.
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