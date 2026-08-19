Kırklareli'nde balıkçı teknelerine BAGİS cihazı monte edildi

Sistem sayesinde balıkçı gemilerinin avcılık faaliyetlerinin anlık izlenmesi, sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi ve denizlerdeki denetimlerin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Küresel Çevre Tesisi (GEF) Projesi kapsamında temin edilen cihazlar, Karadeniz'e kıyısı bulunan İğneada ve Kıyıköy beldesindeki balıkçılara teslim edildi.

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