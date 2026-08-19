Kırklareli Valisi Turan, Kıbrıs gazisi Dilbaz'ı ziyaret etti
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Ali Dilbaz'ı evinde ziyaret etti.
Giriş: 19.08.2026 - 09:50 Güncelleme:
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kıbrıs gazisi Ali Dilbaz'ı evinde ziyaret etti.
Vali Turan, beraberindeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş ile ziyarette gazi Dilbaz ve ailesiyle bir süre görüşerek sohbet etti.
Gazilerin milletin baş tacı olduğunu belirten Turan, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna fedakarlık gösteren tüm gazilere ve ailelerine devletin imkanlarıyla her zaman destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ